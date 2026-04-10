Dev marka Dolce&Gabbana'da ayrılık

İtalyan lüks markası Dolce & Gabbana'nın kurucularından Stefano Gabbana, yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı. Gabbana şirkette yaratıcı direktörlük görevini sürdürecek.

D&G, 63 yaşındaki Gabbana'nın "organizasyonel ve yönetişimsel gelişimin doğal bir parçası olarak" 1 Ocak itibarıyla kurumsal görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

AFP'nin incelediği Ocak ayına ait bir kurumsal dosyaya göre, moda şirketinin yeni başkanı, Gabbana'nın ortak tasarımcısı Domenico Dolce'nin kardeşi olan CEO Alfonso Dolce oldu.

1985 yılında Dolce ile birlikte markayı kuran Gabbana'nın ayrılışı ilk olarak Bloomberg tarafından duyuruldu.

450 MİLYON EURO'LUK BORÇ VAR

Bloomberg'in haberine göre, Gabbana, şirketin 450 milyon Euro'luk (525 milyon dolar) borcunu yeniden finanse etmek için kredi veren bankalarla yeni bir müzakere turuna girerken, şirketteki yüzde 40 hissesi için seçenekleri de değerlendiriyor.

D&G, bankalarla müzakereler halen devam ettiği için Bloomberg'in bildirdiği borçlara ilişkin ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

DEV MARKALAR DURGUNLUKTAN ETKİLENİYOR

Son yıllarda birçok üst düzey moda markası, lüks pazarındaki durgunluktan dolayı sıkıntıya girmişti.

Dolce ve Gabbana, Şubat ayında Milano Moda Haftası'nda düzenlenen D&G kadın hazır giyim defilesinin ardından konuk Madonna ile birlikte podyuma çıktı.

Dolce ve Gabbana, moda dünyasının en başarılı tasarım ortaklıklarından biri olarak öne çıkıyor. Dolce'nin Sicilya kökenlerinden ilham alan vücut hatlarını ortaya çıkaran tasarımları, Madonna'dan Monica Bellucci'ye kadar birçok yıldızı kendine çekti.