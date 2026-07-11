Dev markanın değerinde 50 milyar dolarlık şok düşüş

Hızlı moda perakendecisi Shein'in, Çin menkul kıymetler düzenleyicisinden onay almasının ardından, Hong Kong 'daki ilk halka arzını Eylül veya Ekim aylarında gerçekleştirmeyi hedefleyeceği tahmin ediliyor.

Halka arza ilişkin bilgi paylaşan kaynak, Shein'in hisselerinin yüzde 8'ine kadarını satabileceğini belirttiğini ancak nihai seviyenin muhtemelen daha düşük olacağını söyledi. 40 ila 50 milyar dolarlık olası bir halka arz değerlemesiyle, elde edilecek miktar düşük tek haneli rakamlarda olabilir.

Kaynak, Shein'in 2022'deki bir fon toplama işleminde 100 milyar dolar değerinde olduğunu, ancak şirketin değerdeki düşüşü telafi etmek için yatırımcılara halka arzda hisse satın almaları için para vereceğini de ekledi.