Dev markanın hacklenmesi servet kaybına yol açtı

Bağımsız bir siber güvenlik kuruluşunun yayınladığı rapora göre, Hindistan merkezli Tata Motors'a ait Jaguar Land Rover'ın (JLR) Ağustos ayındaki hacklenmesi, İngiliz ekonomisine 1,9 milyar sterline (2,55 milyar dolar) mal oldu ve ülkedeki 5 binden fazla kuruluşu etkiledi.



Aralarında İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin (NCSC) eski başkanının da bulunduğu sektör uzmanlarından oluşan, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Siber İzleme Merkezi (CMC) tarafından hazırlanan raporda, araç üreticisinin üretim tesislerinin saldırı öncesi seviyelere geri getirilmesinde beklenmedik gecikmeler olması durumunda kayıpların daha yüksek olabileceği belirtildi.



CMC raporunda, "Bu olay, İngiltere'yi ekonomik olarak en çok etkileyen siber olay gibi görünüyor. Mali etkinin büyük çoğunluğu JLR ve tedarikçilerindeki üretim kaybından kaynaklanıyor." denildi.



FABRİKA FAALİYETE GEÇTİ



JLR, saldırının neden olduğu yaklaşık altı haftalık bir kapanmanın ardından bu ayın başlarında üretime yeniden başladı. Lüks otomobil üreticisinin İngiltere'de üç fabrikası bulunuyor ve bu fabrikalar toplamda günde yaklaşık bin otomobil üretiyor.



Bu olay, bu yıl büyük İngiliz şirketlerini etkileyen bir dizi dikkat çekici saldırıdan biriydi. Perakendeci Marks & Spencer, Nisan ayında çevrimiçi hizmetlerini iki ay boyunca kapatan bir saldırının ardından yaklaşık 300 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon dolar) kaybetti.



Analistlerin kapanmadan dolayı haftada yaklaşık 50 milyon sterlin kaybettiğini tahmin ettiği JLR'ye, tedarikçilerini desteklemesine yardımcı olmak amacıyla Eylül ayı sonunda İngiliz hükümeti tarafından 1,5 milyar sterlinlik kredi garantisi sağlandı.



Sigorta sektörü tarafından finanse edilen ve İngiliz işletmelerini etkileyen büyük siber güvenlik olaylarının finansal etkisini kategorize eden CMC, JLR saldırısını beş üzerinden 3'üncü kategori sistemik bir olay olarak derecelendirdi.



Raporda, CMC'nin tahmininin "JLR'nin üretim faaliyetlerinde, çok katmanlı üretim tedarik zincirinde ve bayilikler de dahil olmak üzere alt akış organizasyonlarında yaşanan önemli aksamaları yansıttığı" belirtildi.