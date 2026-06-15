Dev market zinciri mahkemelik oldu

Çin 'in piyasa düzenleyicisi yaptığı bildiriye göre, süpermarket zinciri Sam's Club'da son zamanlarda tespit edilen gıda güvenliği sorunlarını görüşmek üzere Walmart Çin'in bir yöneticisini çağırdı.

Düzenleyici kurum toplantının ne zaman gerçekleştiğini belirtmedi. ABD'li perakendeciden, tüm tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği risklerini kesinlikle önlemesini ve halkın beslenme güvenliğini etkin bir şekilde korumasını istedi.