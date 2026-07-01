NTV

Dev petrol boru hattı onaylandı

01.07.2026 07:51

Dev petrol boru hattı onaylandı
iStockPhoto

Pakistan'da eksik kalan son petrol boru hattı onaylandı.

NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Pakistan, bin 600 kilometrelik ulusal petrol boru hattının son bağlantısını onayladı.

Pakistan, ülkenin güneyinden kuzeyine uzanan yakıt taşıma koridorundaki eksik halkayı tamamlayan Lahor-Peşaver petrol boru hattı projesini onayladı. Bu projenin, yakıt lojistiğini iyileştirmesi, taşıma maliyetlerini düşürmesi ve enerji güvenliğini güçlendirmesi bekleniyor.

 

Lahor-Peşaver projesi, tanker şoförlerinin işlerini kaybetme endişesi nedeniyle yakıt taşıma maliyetlerini düşürecek.