Dev petrol şirketi Chevron’a lisans şoku

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan karar, Trump yönetimindeki üst düzey isimlerin Venezuela politikası ve ABD'nin orada tutuklu bulunan Amerikalıların serbest bırakılmasını sağlama çabaları konusundaki çelişkili mesajlarının ardından geldi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, "Bu son çırpınışımız. Maduro rejiminin Venezuella halkına baskı yapmak için kullandığı her türlü finansmanı reddetmeye devam edeceğiz" dedi.