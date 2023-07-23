Dev projede geri sayım: Ankara-İzmir arası yolculuk 3,5 saate inecek

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demiryolu ağının geliştirilmesi için tamamlanan ve yapımı süren projeler hakkında bilgi verdi.



Mevcut durumda 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 32 kilometresi YHT, 219 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre demiryolu hattına sahip olduklarını söyleyen Hasan Pezük, mevcut hatların yüzde 58’ine tekabül eden 8 bin 46 kilometresinin sinyalli, yüzde 51‘ine tekabül eden 7 bin 142 kilometresinin ise elektrikli olduğunu belirtti.



Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğini ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demiryolu seyahat süresinin 2 saat olduğunu söyledi.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTINDA SON DURUM



Devam eden projeler hakkında da bilgi veren Pezük şunları kaydetti: “508 kilometrelik Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinin Banaz-Eşme-Salihli-Manisa arasındaki 177,5 kilometresinde altyapı işleri teşekkülümüzce yürütülmekte olup, altyapı işlerinde yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanmıştır. Altyapı işlerinde kalan altyapı, üstyapı ve EST işleri AYGM’ce yapılan ihale kapsamında tamamlanacaktır. Projenin tamamlanması ile 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye, 14 saat olan seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya inecek, 4 kat kapasite artışı sağlanacaktır.



Bursa-Osmaneli Hızlı Tren projesinin Bursa-Yenişehir kesimindeki altyapı işleri önemli ölçüde tamamlanmış olup, projenin kalan altyapı ve üstyapı işleri ise AYGM’ce yapılan sözleşme kapsamında tamamlanacaktır. Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren projesi kapsamındaki GAZİRAY projesi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Projenin Mersin-Adana arasındaki 3. ve 4. hat altyapı işleri tamamlanmıştır. Adana- Ceyhan altyapı ve üstyapı işleri, Toprakkale-Bahçe tünelli kesim ve Bahçe-Nurdağ varyantı altyapı işleri teşekkülümüzce devam etmektedir. Proje kapsamında kalan altyapı işleri, üstyapı ve üstyapı işleri AYGM’ce yapılan ihaleler kapsamında tamamlanacaktır.”