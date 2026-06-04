Dev şirket bir günde 300 milyar dolar eridi

Broadcom, dün piyasa değerinde 300 milyar dolardan fazla kayıp yaşadı ve bu da şirketi tek bir günde yaşanan en büyük düşüşlerden birine doğru götürdü. Çip devi, yatırımcıların en yüksek beklentilerinin altında kalan yapay zeka gelir tahminlerini açıkladı.

ABD merkezli çip şirketi, Visible Alpha'ya göre, cari çeyrek için 29,4 milyar dolarlık gelir tahmini açıklamasının ardından hisseler dün piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 15,4'e kadar düştü. Bu rakam, piyasa beklentilerinin (28,2 milyar dolar ) üzerinde ancak en yüksek tahminlerin altında kaldı.

FT 'nin haberine göre, Visible Alpha araştırma başkanı Melissa Otto, "Yapay zeka gelir beklentileri biraz düşük kaldı. Sanırım bu, hisselerin piyasa kapanışından sonra düşmesinin tetikleyicisi oldu." dedi.

2.3 TRİLYON DOLAR DEĞERE SAHİPTİ

Yapay zeka altyapısı patlamasının büyük oyuncusu Broadcom için bu devasa değer kaybı, son haftalarda çip hisselerinde yaşanan önemli yükselişin ardından geldi. Bu yükseliş, Broadcom'un hisse fiyatını Pazartesi günü 481,57 dolarlık rekor kapanış seviyesine ve 2,3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine taşımıştı.

Eğer şirketin kaybı bugün kapanışta da devam ederse, bu durum piyasa değerinde yaklaşık 349 milyar dolarlık bir düşüşe denk gelecek ve Financial Times analizine göre bir ABD şirketi için kayıtlardaki en büyük üçüncü değer kaybı olacak.

Broadcom'un hisseleri geçen hafta yüzde 14'ten fazla yükseldi ve Mart ayı sonundaki düşüşten keskin bir şekilde toparlandı. Bu kazanımlar, ABD yarı iletken hisselerinde yaşanan tarihi yükselişin bir parçası oldu.