Dev şirket petrol kapasitesini artıracak

Exxon Mobil İcra Kurulu Başkanı Darren Woods, Abu Dabi'deki Upper Zakum açık deniz petrol sahasının üretim kapasitesini artırma hedefine planlanandan önce ulaşmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Exxon'un Abu Dabi'deki devlete ait üretici ve Japonya'nın Inpex ile ortaklaşa geliştirdiği Upper Zakum'un şu anda günlük 1 milyon varil petrol pompalama kapasitesine sahip olduğunu belirten Woods, 2030 yılına kadar bu kapasitenin günlük 1,5 milyon varile çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü ve projenin bu hedefe erken ulaşmasının muhtemel olduğunu söyledi.



Woods, Abu Dabi'de verdiği bir röportajda, "Ekip üretimi artırmak için çok çalışıyor. 2030 yılına kadar koyduğumuz bir hedefimiz var, ancak bundan daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



Bloomberg'in haberine göre, kapasite artışı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne petrol piyasasında ek bir nüfuz sağlarken, aynı zamanda OPEC+ içinde zaman zaman hassas bir konu haline geliyor ve üye ülkelerin üretimlerine sınırlamalar getiriyor. BAE'nin üretimi şu anda günde yaklaşık 3,4 milyon varil ile sınırlı. Bu kısıtlamalar yavaş yavaş hafiflese de, geliştirilmesi milyarlarca dolara mal olan bazı kaynaklar hâlâ atıl durumda.



Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, şu anda günlük yaklaşık 4,85 milyon varil olan petrol üretim kapasitesini 2027 yılına kadar günlük 5 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.



Adnoc ve Exxon Mobil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında BAE ve bölgedeki diğer ülkelere yapacağı ziyaret sırasında Upper Zakum'u genişletme planlarını duyurdu. Şirketler o dönemde hedef kapasite seviyesini belirtmemişti.



ExxonMobil, Irak'ta da hükümetle, Mecnun sahası çevresinde daha fazla kaynak aramak için ülkeye geri dönme konusunda görüşmeler yürütüyor.



Woods, "Bu on yılın sonundan sonra da büyümeye devam etmemizi sağlayacak çok iyi yatırım fırsatları havuzuna sahibiz" dedi.



Orta Doğulu üreticiler, devlet gelirlerini artırmak ve artan küresel enerji talebinden yararlanmak amacıyla yeni petrol kuyularını devreye alıyor ve doğal gaz üretim kapasitesini artırıyor. Bölge bakanları ve yöneticileri Pazartesi günü Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta, sektörün üretimi sürdürmek ve teknoloji ve veri merkezleri için altyapı oluşturmak amacıyla daha fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

