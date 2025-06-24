Dev şirketin adı değişmeyecek

Nomura Holdings hissedarları, Japonya'nın en büyük aracı kurumunda yaşanan bir çift skandalın ardından şirketin adının değiştirilmesi önerisine karşı oy kullandı.



Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yatırımcılar ayrıca İcra Kurulu Başkanı Kentaro Okuda ve Yönetim Kurulu Başkanı Koji Nagai'nin yönetim kurulu üyesi olarak kalması yönünde oy kullandı. Kararlar bugün Tokyo'da yapılan yıllık hissedarlar toplantısında alındı.



Firmanın adının Nomura Securities Group olarak değiştirilmesi önerisi, tahvil piyasası manipülasyonu davası ve eski bir çalışanın cinayete teşebbüs suçlamalarının ardından şirketin kurucusunun ilkelerine dönmesine yardımcı olacağını söyleyen bir hissedar tarafından yapıldı. Nomura'nın yönetim kurulu, 13 yıldır bir hissedar tarafından verilen ilk önerge olan bu önergeye karşı çıkmıştı.



Okuda ve Nagai, vekalet danışmanı Institutional Shareholder Services Inc'in muhalefetine rağmen yönetim kurulundaki görevlerini korudu. İki yönetici Tokyo merkezli firmanın rekor kâr elde ettiği bir yıla başkanlık etti ve Okuda yıllık ücretini iki kattan fazla artırarak 1,208 milyar Yen'e (8,3 milyon dolar) çıkardı.