Dev şirketin kurucusu itiraf etti: Dolandırıcıyım

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un kurucusu, Çin 'in güneyindeki Shenzhen şehrindeki bir mahkemenin açıklamasına göre, fonları kötüye kullanma, fon toplama dolandırıcılığı ve yasadışı olarak kamu mevduatı alma suçlamalarını kabul etti.

Şirket , 2021'den bu yana 300 milyar dolarlık yükümlülüklerinin çoğunu ve milyarlarca dolarlık varlık yönetimi ürünü ödemelerini aksattı. Bu sorunlar, uzun süredir ekonomik büyümeyi sekteye uğratan Çin'in gayrimenkul sektöründeki sıkıntılarının bir göstergesi niteliğinde.

Mahkeme, resmi WeChat hesabından yaptığı açıklamada, kurucu Hui Ka Yan'ın Pazartesi ve Salı günleri kendisine ve Evergrande'ye karşı yürütülen yargılamalarda "suçunu kabul ettiğini ve pişmanlığını dile getirdiğini" belirtti.

Evergrande'nin tasfiye memurları konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Reuters, Evergrande'nin temerrüde düşmesinin ardından Çinli yetkililer tarafından 2023'te gözaltına alındığından beri kamuoyu önünde görülmeyen Hui'den yorum alamadı.

2024 yılında Çin'in menkul kıymetler düzenleyici kurumu, Evergrande'nin amiral gemisi biriminin kazançlarını şişirdiğini ve menkul kıymet dolandırıcılığı yaptığını tespit ettikten sonra Hui'ye 6,6 milyon dolar para cezası verdi ve onu ömür boyu menkul kıymetler piyasasından men etti.

Shenzhen Belediye Orta Halk Mahkemesi, Hui ve şirketinin ayrıca yasadışı kredi verme, hileli menkul kıymet ihraç etme ve birimler aracılığıyla rüşvet verme suçlamalarıyla da karşı karşıya olduğunu, kararların daha sonra açıklanacağını ancak tarih belirlenmediğini ekledi.