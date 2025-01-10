Dev şirketlerde Trump yarışı: Milyonlar akıtıyorlar

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi 20 Ocak'ta resmen başlayacak.



Trump'ın göreve başlamasına kısa bir süre kala dev şirketler bağış yarışına girişti.



Bağışçılar arasında teknoloji ile kripto şirketlerinin ön sıralarda yer alması ise dikkat çekti.



Trump'ın yemin töreni için bağış yapanlar arasında Chevron, Meta, Amazon ve Uber gibi devler bulunuyor.

Son olarak listeye Boeing ile Google da dahil oldu. İki şirket 1'er milyon dolarlık bağış yaptığını duyurdu.



Otomobil şirketleri Ford, General Motors ve Toyota da açılış komitesine 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu.



ABD piyasa düzenleyicisi SEC ile davalık olan Ripple, tören fonuna 5 milyon dolarlık XRP token'ı aktardı.



Coinbase, Kraken, Circle gibi kripto sektörünün önde gelen şirketleri 1'er milyon dolarlık bağış yaptı.