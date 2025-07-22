Dev şirketten Çin uyarısı: Kullanmayın

Bloomberg News'in bir iç yazışmaya dayandırdığı haberine göre BlackRock, iş seyahatleri için Çin'i ziyaret eden personelinden geçici ödünç telefon kullanmalarını ve şirket dizüstü bilgisayarlarını kullanmaktan kaçınmalarını istedi.



Habere göre, dünyanın en büyük varlık yöneticisi, personeline iPhone ve iPad'ler de dahil olmak üzere şirket tarafından verilen çalışan cihazlarının kullanılmasına izin verilmediğini söyledi.



BlackRock'ın ayrıca şirket dizüstü bilgisayarlarının kullanımını veya sanal özel ağlar üzerinden uzaktan erişimi yasakladığı belirtilen haberde, çalışanların Çin'deki kişisel seyahatleri sırasında BlackRock ağına erişemeyecekleri de belirtildi.



Rapor, firmaların Çin'in ülkeye seyahat sırasında erişim üzerindeki artan baskısına tanık olduğu bir dönemde geldi.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin hükümetinin Asya ülkesini kişisel olarak ziyaret eden ve adı açıklanmayan bir ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi çalışanının ülkeden ayrılmasını engellediğini açıkladı.



Bu ayın başlarında da bir Wells Fargo bankacısının Çin'den ayrılması engellenmişti. Pekin dışişleri bakanlığı bankacının bir ceza davasına karıştığını söyledi.