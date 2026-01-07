Devlet memurlarının 2026 yılı yemek bedelleri belli oldu

Bu kapsamda günlük öğle yemeği ücreti, 600'e kadar (600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunan memurlardan 12,86 TL, 1700'e kadar (1700 dahil) ek göstergelilerden 21,86 TL, 2 bin 800'e kadar (2 bin 800 dahil) ek göstergelilerden 27,16 TL, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergelilerden 35,19 TL, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) ek göstergelilerden 46,86 TL ve 5 bin 400'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 52,46 TL olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 34 bin 135 liraya kadar (bu tutar dahil) olanlardan günlük 15,65 TL, 57 bin 620 liraya kadar (57 bin 620 lira dahil) olanlardan günlük 27,16 TL, 79 bin 600 liraya kadar (79 bin 600 lira dahil) olanlardan günlük 49,28 TL ve 79 bin 600 liranın üzerinde olanlardan günlük 62,71 TL yemek bedeli alınacak.​​​​​​​