Devremülk dolandırıcılarına dikkat, ikinci kez satış yapabiliyorlar

Devre tatil veya devre mülkler hemen her bütçeye hitap etmesi, dört mevsim faydalanılabilir olması ve cazip fiyat seçenekleri nedeniyle vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalar da ücretsiz tatil vaadi ve benzeri pazarlama yöntemleriyle yoğun satış faaliyeti yürütüyor.

Ticaret Bakanlığı 'na son dönemde ulaşan bazı başvurularda, tüketicilerin geçmiş dönemde satın almış oldukları devre mülklerin satışı için kendileri ile iletişime geçildiği, çeşitli gerekçelerle ikna edildiği veya bilgileri dışında kendilerinden vekaletname alındığı ve bu yolla devre tatil adı altında başka bir bağımsız bölüm satışı gerçekleştirildiği ve tüketicilerin bilgileri dışında vekaletname aracılığıyla bu taşınmazların tapu devirlerinin yapıldığı, tüketicilerin ödeme iadesi almak ve tapuyu iptal etmek için şirket ile iletişime geçtiğinde benzer bir yöntem kullanılarak kendilerine ikinci kez satış yapıldığı, satışın iptal edilmesi için senet imzalatıldığı ve ayrıca ödeme alınarak tüketicilerimizin tekrar tekrar mağdur edildiği anlaşıldı.

Söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri ile tüketicilerden gelen şikayetler kapsamında yürütülen incelemelere istinaden, 2023 yılından bugüne kadar 21 firma hakkında düzenlenen 25 soruşturma raporu Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirildi. 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam ediyor.

VADEDİLENLE SÖZLEŞMENİN UYUMLU OLMASINA DİKKAT EDİN

Kendileri ile anlatılan şekilde iletişime geçilen tüketicilerin imza attıkları bilgi ve belgeleri, sözleşmeleri, senetleri ve vekaletnameleri mutlaka okumaları ve imzaladıkları belgelerin içeriğinin kendilerine vaat edilen hususlarla uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor.

"ÜCRETSİZ TATİL KAZANDINIZ" VAADİNE DİKKAT EDİLMELİ

Devre tatil sektöründe tüketicilerin sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri de ücretsiz tatil kazanıldığı vaadi ile devre tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan agresif pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri olarak öne çıkıyor. Bu yönde davet alan tüketicilerimizin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları önem arz ediyor.

SÖZLEŞMEYE DAİR ÖN BİLGİLENDİRME YAPILMASI ZORUNLU

Satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi zorunluluğu bulunuyor.

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VAR

Devre tatil sözleşmelerinde tüketiciler, sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma haklarını kullanabiliyor.

Sözleşme tapu devri yapılmasını vadediyorsa cayma bildirimi noter aracılığıyla yapılmalı. Kullanım hakkının devrini içeren devre tatil sözleşmesinde cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması yeterli oluyor.

CAYMA HAKKI SÜRESİ DOLMADAN TÜKETİCİDEN ÖDEME TALEP EDİLEMEZ

Devre tatil satışlarında 14 günlük cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez.

SÖZLEŞMELER EN FAZLA 10 YIL İÇİN KURULABİLİR

Herhangi bir tapu devri içermeyen ve tüketicilere yalnızca kullanım hakkı sağlayan şahsi hakka konu devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabiliyor.

Tüketiciler, şahsi hakka konu devre tatilini belirli bir dönem için kullanmayacağını, tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün önce sağlayıcıya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirirse, o dönem için tüketiciden yıllık gider payı, aidat, katılım bedeli, genel idari masraf ve benzeri herhangi bir isim altında bedel talep edilemiyor.

UYUŞMAZLIK HALİNDE HAK ARAMA YOLLARINI KULLANABİLİRSİNİZ

Tüketiciler, firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, 2026 yılı için değeri 186 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemesine başvurabiliyor.

Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.