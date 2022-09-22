Dezenflasyon nedir? (Dezenflasyonist ne demek?)

Dezenflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz kararı toplantısıyla birlikte merak edildi. Para Politikası Kurulu (PPK) açıklamalarında 'dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmekte' cümlesinin ardından birçok kişi 'Dezenflasyonist nedir, ne demek?' şeklinde aramalar yapmaya başladı. İşte ayrıntılar.



DEZENFLASYON NEDİR?



Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

PPK AÇIKLAMASINDA NE SÖYLEMİŞTİ?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir.

Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir.

Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler azalan dış talebin etkisiyle iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine işaret etmektedir.

Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir.

