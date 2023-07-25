Lojistik devi DHL, MNG Kargo'yu satın aldı

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

Konuyla ilgili DHL Group CEO'su Tobias Meyer bir açıklama yaptı. E-ticaret sektöründeki faaliyetlerini genişletmeye çalıştıklarını söyleyen Meyer, "MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır." dedi.

MNG Kargo CEO’su Kağan Gündüz ise yaptığı açıklamada, "Tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZİN POTANSİYELİNİ GÖSTERİYOR"



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise satın alma ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye, büyüyen ekonomisi, stratejik konumu, yetkin işgücü ve kurulu ulaşım altyapısı ile lojistik sektöründe bölgesel bir merkez durumundadır. Ülkemizdeki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne artmaktadır.

Sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması en önemli hedeflerimizden biridir."

ONAY BEKLENİYOR

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

800'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

2003 yılında kurulan MNG Kargo, 27 aktarma merkezi, 800'ü aşan şubesi ve yaklaşık 10 bin kişiye sağladığı istihdam ile sektörün lider oyuncularından biri. Gerçekleşen satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

