Dijital kurslara KDV istisnası geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanandı.



Tebliğe göre, 1 Ocak 2022'den itibaren sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanan KDV istinasının kapsamı genişletildi.



Buna göre, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile bu ortamlarda verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara konu teslim ve hizmetlere de söz konusu istisna kapsamında olacak.