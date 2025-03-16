Dijital platformlara rekabet soruşturması

Rekabet Kurumu, dijital platformlara yönelik rekabet soruşturması başlattı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Netflix, Disney+, Exxen, Blutv, Amazon ve Gain yer aldı.



Kurumdan yapılan açıklamada, film, dizi gibi içeriklere yönelik abonelik temelli isteğe bağlı video hizmeti sunan platforma yönelik 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, dijital platformların yapımcı, dağıtıcı gibi içerik sağlayıcıları ve/veya oyuncu, yönetmen, senarist gibi yetenek kadrosuyla akdettiği münhasır anlaşmalar ve diğer rekabeti kısıtlayıcı anlaşma ve uygulamalar yoluyla kanunu ihlal edip etmediklerinin incelendiği belirtildi.