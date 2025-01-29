Dijital Türk Lirası, FAST'a alternatif olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi'nde "Dijital Türk Lirası: Fayda ve Fırsatlar" başlıklı bir analiz yayınlandı.



Analizde dijital Türk Lirası'nın, dolaşıma girdikten sonra tamamlayıcı bir ödeme kanalı oluşturulması, finansal kapsayıcılık oranının artırılması, gelişen yenilikçi kullanım alanları için bir taban oluşturulması ve ödemelerde bölünmüşlüğün azaltılması gibi çeşitli katkılar sağlaması beklendiğini belirtildi.



TCMB'nin dijital Türk Lirası'nı anlık ödeme sistemi FAST'a paralel ayrı bir çözüm olarak tasarladığı aktarıldı.



Analizde, "Dijital Türk Lirası, ayrı bir programlanabilirlik katmanında akıllı ödemeleri mümkün kılacak. Bu katmanda kamu kurumları ve farklı lisanslı aktörler programlanabilir ödemelerin geliştirilmesi ve kullanımında yer alabilecek." ifadeleri kullandı.



Dijital TL'nin kuantum bilişim dahil dinamik teknoloji ortamına uyum sağlayabilmesi için AR-GE faaliyetlerinin tedavül sonrasında da devam etmesinin beklendiği bildirildi.



Ayrıca dijital Türk Lirası'nın Faz-2 çalışmaları kapsamında AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutlarının da kapsamlı olarak ele alındığı kaydedildi.



Dijital paranın çevrim dışı da kullanılabilen yasal bir ödeme aracı olarak ödemelerde yeknesaklık sağlayabileceğine dikkat çekildi.