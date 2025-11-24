Dijital Türk Lirası'nda son aşamaya gelindi

DİJİTAL PARA NEDİR?

Dijital para, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilen parasının dijital

biçimidir.

Dijital Türk lirası, Türk lirasından farklı bir para birimi değil; onun dijital biçimidir.

Paranın dijitalleşmesi geniş bir kavram olup sadece elektronik ortamda ödeme

yapılabilme olarak düşünülmemelidir.

Dijital para bir kripto varlık değildir.

Dünya genelinde dijital paralara faiz uygulanıp uygulanmaması yönünde farklı

fikirler ve çalışmalar bulunmaktadır.

Dijital Türk lirası tedavülü sonrası, banknot ve dijital para birlikte dolaşımda

olacaktır.

Dijital Türk Lirası Sistemi, dijital Türk lirası ile ilgili farklı işlevleri yerine getiren

bileşenlerden oluşmaktadır.

Dijital Türk lirası işlemleri finansal aracı kurumlar üzerinden yapılacaktır.

Dijital Türk lirası çalışmaları kapsamında Dijital Para Sistemi’nde kişilerin kimlik

bilgileri yer almamaktadır.

Dijital kimlik; kişi, varlık veya nesnelere ilişkin temsiller bütünüdür

Dijital Türk lirası çalışmalarında kullanıcı mahremiyeti gözetilmektedir.