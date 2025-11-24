Dijital Türk Lirası'nda son aşamaya gelindi
24.11.2025 08:48
Son Güncelleme: 24.11.2025 08:59
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci fazına ilişkin güncel ilerlemeleri açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin ikinci faz çalışmalarına ilişkin güncel durumu kamuoyu ile paylaştı.
24 Kasım 2025 tarihli basın duyurusunda, projenin araştırma-geliştirme sürecinin sürdüğü ve özellikle programlanabilir ödemeler, çevrimdışı ödemeler ile birlikte çalışabilirlik konularında ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Açıklamada, Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nun yayımlandığı duyurularak, rapora TCMB’nin internet sitesinden erişilebileceği ifade edildi.
TCMB, dijital para çalışmalarına ilişkin gelişmelerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
DİJİTAL PARA NEDİR?
Dijital para, bir ülkenin merkez bankası tarafından ihraç edilen parasının dijital
biçimidir.
Dijital Türk lirası, Türk lirasından farklı bir para birimi değil; onun dijital biçimidir.
Paranın dijitalleşmesi geniş bir kavram olup sadece elektronik ortamda ödeme
yapılabilme olarak düşünülmemelidir.
Dijital para bir kripto varlık değildir.
Dünya genelinde dijital paralara faiz uygulanıp uygulanmaması yönünde farklı
fikirler ve çalışmalar bulunmaktadır.
Dijital Türk lirası tedavülü sonrası, banknot ve dijital para birlikte dolaşımda
olacaktır.
Dijital Türk Lirası Sistemi, dijital Türk lirası ile ilgili farklı işlevleri yerine getiren
bileşenlerden oluşmaktadır.
Dijital Türk lirası işlemleri finansal aracı kurumlar üzerinden yapılacaktır.
Dijital Türk lirası çalışmaları kapsamında Dijital Para Sistemi’nde kişilerin kimlik
bilgileri yer almamaktadır.
Dijital kimlik; kişi, varlık veya nesnelere ilişkin temsiller bütünüdür
Dijital Türk lirası çalışmalarında kullanıcı mahremiyeti gözetilmektedir.