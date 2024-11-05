Dijital yayın platformu Netflix'e vergi baskını

Fransız bir yargı kaynağı, müfettişlerin vergi yolsuzluğuyla ilgili bir ön soruşturma kapsamında Netflix'in Fransa ve Hollanda'daki ofislerinde arama yaptıklarını açıkladı.



Soruşturmanın Kasım 2022'de başladığını belirten kaynak, Fransız ve Hollandalı müfettişlerin soruşturma sürecinde iş birliği yaptıklarını ve Hollandalı yetkililerin aynı anda şirketin Amsterdam'daki Avrupa merkezinde arama yaptıklarını da ifade etti.



Kaynak, "Fransız ve Hollandalı yetkililer arasındaki iş birliği, aylardır devam ediyor." dedi.

