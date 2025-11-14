Dikkat: Ev alırken 3 ev parası ödemeyin!

Ev sahibi olmak şüphesiz herkesin hayali. Türkiye’de konut fiyatları her geçen gün yükselirken bu hayale ulaşmak git gide zorlaşıyor. Artan konut fiyatları karşısında yüksek faiz oranları, ev sahibi olmayı daha da imkânsız hale getirirken; bu tablo karşısında, geleneksel bankacılık sistemi çoğu zaman çözüm olmaktan çok, vatandaşın sırtında yeni bir yük haline geliyor.

Tam da bu noktada, tasarruf finansman sistemi güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Konvansiyonel bankacılık sisteminde faiz yükü, toplam maliyeti önemli ölçüde artırırken; tasarruf finansman modeli; faizsiz, kredisiz, ek masraf ödemeden vatandaşları tasarrufla ev, araba ve iş yeri sahibi yapıyor. Tasarruf Finansman şirketlerinden Birevim, kişiye özel oluşturduğu tasarruf planlarıyla, peşinatlı ya da peşinatsız, faizsiz, ek masraf ödemeden, küçük tasarruflarla ev, araba, iş yeri, ticari taşıt, motosiklet, karavan sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Tasarruf Finansman sistemiyle bir evin maliyeti bir ev fiyatına denk geliyor

Ev, araba ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konvansiyonel bankacılık sistemiyle kredi çekerek ana parayı faiziyle birlikte ödemek zorunda kalıyor. Faiz oranı piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı bankadan bankaya değişiklik gösterse de 120 ay vadeli, en düşük faiz oranı %2.69 seviyelerinde seyrediyor. Bu orana göre hesaplama yapıldığında toplam geri ödenecek tutarın ise 3.398.044 TL olduğu görülüyor ve bir evin maliyeti 3 katından fazlasına denk gelmiş oluyor. Birevim’in uyguladığı tasarruf finansman sisteminde ise cüzi bir miktarda organizasyon ücreti alınarak, 1 milyon TL’lik finansman için %7 oranında organizasyon ücretiyle, geri ödenecek tutar sadece 1.070.000 TL ile sınırlı kalıyor. Birevim, “fayda odaklı finans” modeliyle bugüne kadar 300 binden fazla ailenin faiz yükünden arınarak, hayallerindeki ev ve arabaya kavuşmalarına vesile oluyor.

800 bini aşkın kişi tasarrufla ev, araç ve iş yeri sahibi oldu

2025’in ilk 6 ayında 800 bini aşkın kişi tasarruf finansman sistemiyle uygun maliyetli ev, araç ve iş yeri finansmanına erişim sağladı. 81 ilde rağbet gören bu sistemde işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 260 artış göstererek, 400 milyar TL’yi aştı. Toplam sözleşme tutarı ise 900 milyar lira seviyesine ulaştı. Pazardaki aktif büyüklük, yüzde 263 artışla 174 milyar TL’ye, öz kaynaklar yüzde 185 yükselişle 49 milyar TL’ye ulaştı. 2025 itibariyle yeni oyuncuların da sektöre girmesi, hem rekabeti hem de tüketicilerin güvenini artırdı. 2024’ün ilk yarısında 4 bin 698 olan çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde 7 bine dayandı. Birevim, herkesin bir evi olsun diye çıktığı yolculukta Türkiye genelindeki şubeleri ve yeni açacağı şubeler ile istihdama katkı sağlarken, tasarruf finansmanını Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Kamu kurumlarının iştirakiyle “faizsiz finansman” modeli yaygınlaştı

Tasarruf finansman sektörüne kamu iştiraklerinin giriş yapması, sektörün kurumsal yapısının güçlenmesini ve daha geniş kitlelerin tasarruf finansmanıyla tanışarak hayalindeki ev, araba ve iş yerine ulaşmasına olanak sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur, doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Ailelerimiz için güzel evlerde çocuklarını büyütmenin, esnafımız için kira derdi olmadan o hayal ettiği iş yerine sahip olmanın, hayalini kurdukları arabayla seyahat etmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de vatandaşlarımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyor, bütün yolları açıyor, bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse ‘Herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı’ olsun istiyoruz” demeci sektöre verdiği önemi vurguluyor. Birevim, kişiye özel tasarruf planıyla, faiz yükünü sırtlanmak istemeyenler için 5 ay gibi kısa bir sürede ev, araba ve iş yeri sahibi olma fırsatı sunuyor.