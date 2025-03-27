Dilan Polat'ın lüks araçları satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.



Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

İhalede Polat çiftine ait Ferrari, Porsche, Mercedes ve BMW marka araçların satışı yapılacak.



TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından söz konusu araçlar kapalı otoparkta getirilerek güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

