Dimon piyasaları korkuttu: Büyük bir mesele

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon Fox Business'a verdiği demeçte, artan ABD ulusal borcunun tahvil piyasası için "zor zamanlar" yaratabilecek "büyük bir mesele" olduğunu söyledi.



Dimon, artan ABD hükümet harcamalarına atıfta bulunarak potansiyel piyasa kargaşası hakkında daha önce yaptığı uyarıları tekrarladı.



Dimon, "İnsanlar ABD dolarının olması gereken yer olmadığına karar verirse, kredi spreadlerinin açıldığını görebilirsiniz; bu oldukça büyük bir sorun olur. Bu durum para toplayan insanlara zarar verir. Buna küçük işletmeler de dahil, küçük işletmelere verilen krediler de dahil, yüksek getirili borçlar da dahil, kaldıraçlı krediler de dahil, gayrimenkul kredileri de dahil. İşte bu yüzden tahvil piyasasındaki dalgalanmalardan endişe duymalısınız" dedi.