Dış piyasalarda "Kutsal Cuma" tatili

New York Borsası (NYSE) ve Nasdaq, Kutsal Cuma (Good Friday) nedeniyle bugün kapalı olacak. Her iki borsa da Pazartesi sabahı 09:30 itibarıyla normal işlem saatlerinde çalışmaya başlayacak.

EMTİA PİYASALARI DA KAPALI OLACAK

Tezgah üstü piyasalar, Cboe Vadeli İşlemler Borsası ve CME Globex platformu da bugün işlem yapmayacak. Tahvil piyasası ise Perşembe günü erken saatlerde kapandı.

AVRUPA BORSALARI DA TATİLE GİRDİ

Londra Borsası, Euronext Paris, Hong Kong Borsası ve Frankfurt Borsası Kutsal Cuma'da kapalı olacak. Shanghai ve Tokyo borsaları ise normal saatlerle açık olacak.

Euronext Paris ve Londra Borsası, Paskalya Pazartesi'nde de kapalı olacak.

Fed yılda 11 federal tatil uyguluyor ve Kutsal Cuma bu listede yer almıyor. Bu nedenle Capital One, Wells Fargo ve JPMorgan Chase gibi büyük bankaların şubeleri açık.