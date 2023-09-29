Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 23 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre ihracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ağustos ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 azalışla 8,6 milyar dolar oldu.

8 AYLIK DIŞ AÇIK 82 MİLYAR DOLAR

İhracat ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azalarak 164 milyar 794 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 artarak 247 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti.



8 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artışla 82,3 milyar dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,7 artarak 19 milyar 594 milyon dolardan 19 milyar 727 milyon dolara yükseldi. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da 0,9 yükselerek 21 milyar 454 milyon dolardan 21 milyar 655 milyon dolara çıktı.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ağustosta 1 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,8 artarak 41 milyar 382 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 oldu.

