Dış ticaret açığı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 artarak 20 milyar 801 milyon dolar, ithalat %12,7 artarak 32 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3.7, İTHALAT YÜZDE 6.6 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 86 milyar 113 milyon dolar, ithalat %6,6 artarak 120 milyar 699 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 11.1, İTHALAT YÜZDE 13.5 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Nisan ayında %11,1 artarak 17 milyar 325 milyon dolardan, 19 milyar 253 milyon dolara yükseldi.



Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %13,5 artarak 22 milyar 394 milyon dolardan, 25 milyar 420 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 6 milyar 166 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,5 artarak 44 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,7 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN'DA YÜZDE 22.3 ARTTI



Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artarak 9 milyar 891 milyon dolardan, 12 milyar 92 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Nisan ayında %66,1 iken, 2025 Nisan ayında %63,2'ye geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 14.7 ARTTI



Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı %14,7 artarak 30 milyar 147 milyon dolardan, 34 milyar 586 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Nisan döneminde %73,4 iken, 2025 yılının aynı döneminde %71,3'e geriledi.



NİSAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94.4 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Nisan ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



Ocak-Nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.