Dış ticaret açığı eylülde yüzde 268 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 268,1 artarak 2 milyar 607 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın eylül ayında yüzde 88,8 iken, bu yıl yüzde 70,2'ye geriledi.

9 AYLIK DIŞ AÇIK 83 MİLYAR DOLAR



Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 156,3 artarak 32 milyar 423 milyon dolardan, 83 milyar 97 milyon dolara yükseldi.



9 aylık dönemde ihracat yüzde 17 artarak 188 milyar 152 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 271 milyar 249 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 83,2 iken, bu yıl aynı dönemde yüzde 69,4'e indi.

