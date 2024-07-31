Dış ticaret açığı haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Türkiye'nin ihracatı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde ithalat, yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 298 milyon dolardan 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Haziran ayında yüzde 79,7 iken, 2024 Haziran ayında yüzde 76,4'e geriledi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERİLEDİ



İhracat ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 126 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolar olarak açıklandı.



Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Ocak-Haziran döneminde yüzde 66,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziran ayında yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan 17 milyar 584 milyon dolara geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 9,4 azalarak 19 milyar 404 milyon dolardan 17 milyar 584 milyon dolara geriledi. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,7 azalarak 19 milyar 853 milyon dolardan 19 milyar 308 milyon dolara düştü.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 6 azalarak 36 milyar 892 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,1 olarak belirlendi.



İHRACATTA İLK SIRA ALMANYA'NIN



Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 555 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 287 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 59 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 984 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 201 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 785 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 454 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 241 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini kapsadı.



İTHALATTA ÇİN ÖNE ÇIKTI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 394 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 948 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 930 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 190 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 169 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,7'sini oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 41 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 281 milyon dolar ile Çin, 12 milyar 765 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 675 milyon dolar ile İtalya, 8 milyar 135 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.

