Dış ticaret açığı ocakta yüzde 38,4 arttı

Ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı.



İhracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl ocak ayında yüzde 63 iken, bu yıl yüzde 57,6'ya geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT 18 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.



Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 oldu.

İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA



Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.



EN ÇOK İTHALAT RUSYA'DAN



İthalatta Rusya ilk sırada yer aldı. Ocak ayında Rusya'dan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 47,4'ünü oluşturdu.