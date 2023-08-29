Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 14,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı.



Temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl aynı dönemde yüzde 63,4 iken, bu yıl yüzde 62,2'ye geriledi.

7 AYLIK AÇIK 73,5 MİLYAR DOLAR



Ocak-temmuz döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat yüzde 5 artarak 216 milyar 827 milyon dolar oldu.



7 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 18,1 artarak 73 milyar 539 milyon dolara çıktı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT DIŞ AÇIK 6 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuzda yüzde 9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi. Temmuzda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat da yüzde 24,1 yükselerek 19 milyar 761 milyon dolardan 24 milyar 520 milyon dolara çıktı.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolara çıktı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,4 oldu.