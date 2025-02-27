Dış ticaret açığı yıla yükselişle başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk dış ticaret verilerini açıkladı.



Buna göre ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 6 milyar 185 milyon dolardan, 7 milyar 538 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında yüzde 76,4 iken, 2025 ocak ayında yüzde 73,7'ye geriledi.



İhracat 2025 yılı ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ocak ayında yüzde 5,0 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan, 19 milyar 508 milyon dolara yükseldi.



Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93,6 oldu.

