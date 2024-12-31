Dış ticaret açığı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre ihracat kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracat, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI 7,5 MİLYAR DOLAR



Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında yüzde 79,4 iken, 2024 Kasım ayında yüzde 74,9'a geriledi.



Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan, 73 milyar 336 milyon dolara düştü. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde göre yüzde 69,9'dan yüzde 76,5'e yükseldi.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 682 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 470 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 390 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 213 milyon dolar ile İtalya,1 milyar 87 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu.



Ocak-Kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 793 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 851 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 844 milyon dolar ile Irak ve 11 milyar 749 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.