Dış ticaret açığında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.



Buna göre ihracat şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.



İhracat, ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 41 milyar 921 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 artarak 57 milyar 235 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI



Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 6 milyar 767 milyon dolardan, 7 milyar 771 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Şubat ayında yüzde 75,7 iken, 2025 Şubat ayında yüzde 72,8'e geriledi.



Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 18,2 artarak 12 milyar 952 milyon dolardan, 15 milyar 314 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Şubat döneminde yüzde 76 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 73,2'ye geriledi.

