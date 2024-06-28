Dış ticaret açığında gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 yükselişle 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,4 düşüşle 30 milyar 568 milyon dolar oldu.



Dış ticaret açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalışla 6 milyar 502 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2023'te yüzde 63,4 iken geçen ay yüzde 78,7'ye çıktı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ



Ocak-mayıs döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalışla 56 milyar 33 milyon dolardan 36 milyar 805 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mayıs 2023 döneminde yüzde 64,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mayısta yüzde 9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi. Mayısta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,7 olarak belirlendi.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA



Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 609 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 459 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,7'sini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRA ÇİN'İN



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 879 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 456 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,4'ünü oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 19 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 846 milyon dolar ile Çin, 10 milyar 806 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 498 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 931 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,0'ını oluşturdu.