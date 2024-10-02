Dış ticaret açığında sınırlı artış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.



Dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 5 milyar 122 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın eylül ayında 5 milyar 95 milyon dolar civarındaydı.



Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22,01 milyar dolara geriledi. İthalat yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar oldu.

Yılın 9 aylık döneminde ihracat yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8 azalışla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Dış ticaret açığı ilk 9 aylık dönemde yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68'den yüzde 76,3'e yükseldi.