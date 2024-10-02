Dış ticaret açığında sınırlı artış
Türkiye'nin dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 0,5 artış ile 5 milyar 122 milyon dolara yükseldi. 9 aylık dış ticaret açığı yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara düştü. Eylül ayı ihracat ve ithalat rakamlarında da düşüş yaşandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Dış ticaret açığı eylül ayında yüzde 0,05'lik sınırlı yükselişle 5 milyar 122 milyon dolar oldu. Açık geçen yılın eylül ayında 5 milyar 95 milyon dolar civarındaydı.
Eylül ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalarak 22,01 milyar dolara geriledi. İthalat yüzde 1,4 düşüşle 27,1 milyar dolar oldu.
Yılın 9 aylık döneminde ihracat yüzde 3,2 artışla 192,8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8 azalışla 252,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı ilk 9 aylık dönemde yüzde 31,5 azalarak 60,1 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68'den yüzde 76,3'e yükseldi.
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