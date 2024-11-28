Dış ticaret açığında gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı.



Türkiye'nin ihracatı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 23 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İthalat ise 29 milyar 409 milyon dolar ile değişim göstermedi.



İhracat, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 216 milyar 195 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 282 milyar 49 milyon dolar olarak gerçekleşti.



ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekim ayında yüzde 7,2 artarak 20 milyar 565 milyon dolardan, 22 milyar 55 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,4 artışla 22 milyar 151 milyon dolardan, 22 milyar 682 milyon dolara çıktı.



DIŞ TİCARET AÇIĞI GERİLEDİ



Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 6 milyar 603 milyon dolardan, 5 milyar 909 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ekim ayında yüzde 77,5 iken, 2024 Ekim ayında yüzde 79,9'a yükseldi.



Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,1 azalarak 94 milyar 267 milyon dolardan, 65 milyar 853 milyon dolara indi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ekim döneminde yüzde 69 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,7'ye yükseldi.