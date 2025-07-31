Dış ticaret verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat %15,2 artarak 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 4.1, İTHALAT YÜZDE 7.2 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 180 milyar 845 milyon dolar olarak gerçekleşti.



HAZİRAN AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 8.1, İTHALAT YÜZDE 16.9 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Haziran ayında %8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan, 18 milyar 955 milyon dolara yükseldi.



Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan, 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Haziran ayında 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %84,1 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN'DA YÜZDE 38.8 ARTTI



Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artarak 5 milyar 889 milyon dolardan, 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında %76,4 iken, 2025 Haziran ayında %71,5 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 AYDA YÜZDE 16.3 ARTTI



Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %16,3 artarak 42 milyar 504 milyon dolardan, 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde %74,8 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,7'ye geriledi.



HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94.8 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.



Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.



ARA MALLARIN TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 67.6 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Haziran ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %17,6 oldu.



İthalatta, 2025 Ocak-Haziran döneminde ara mallarının payı %69,7, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %16,3 oldu.



HAZİRAN'DA EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI



Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 728 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 266 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 197 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 70 milyon dolar ile İtalya, 890 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,0'ını oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 10 milyar 915 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 164 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 7 milyar 837 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 662 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 636 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,8'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 831 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 316 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 698 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 468 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 117 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,3'ünü oluşturdu.



Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 956 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 705 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 14 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 259 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 984 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,3'ünü oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 6.1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %6,1 azalırken, ithalat %1,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %3,6, ithalat %9,6 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,0'dır. Ocak-Haziran döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.



Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %83,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,4'tür. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,9'dur.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2025 YILI HAZİRAN AYINDA 18 MİLYAR 408 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Haziran ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 artarak 18 milyar 408 milyon dolar, ithalat %14,9 artarak 26 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Haziran ayında dış ticaret açığı %36,8 artarak 5 milyar 637 milyon dolardan, 7 milyar 710 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Haziran ayında %75,2 iken, 2025 Haziran ayında %70,5'e geriledi.



İHRACAT 6 AYDA 119 MİLYAR 362 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,6 artarak 119 milyar 362 milyon dolar, ithalat %7,2 artarak 168 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %14,3 artarak 43 milyar 245 milyon dolardan, 49 milyar 413 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Haziran döneminde %72,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde %70,7'ye geriledi.