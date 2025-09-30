Dış ticaret verileri açıklandı: Ticaret açığı Ağustos'ta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerine göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,9 düşüşle 25 milyar 940 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 15,8 azalışla 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç hesaplandığında ihracat, ağustosta yüzde 0,9 artışla 20 milyar 301 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,2 azalarak 19 milyar 963 milyon dolar oldu ve dış ticaret fazlası 338 milyon dolar olarak kaydedildi. Enerji ve altın hariç ihracatta ithalatı karşılama oranı yüzde 101,7’ye ulaştı.

Ağustos ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,9 olarak öne çıkarken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,7, madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 1,6 oldu. İthalatta ise ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,5 olarak kaydedildi.

Ülke bazında ağustosta ihracatta ilk sırayı 1 milyar 773 milyon dolarla Almanya alırken, ABD 1 milyar 276 milyon dolarla ikinci, Birleşik Krallık 1 milyar 150 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İthalatta ise Çin, 3 milyar 899 milyon dolarlık ithalat ile listenin başında bulunurken, Rusya 3 milyar 286 milyon dolarla ikinci, Almanya 2 milyar 258 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ocak-ağustos döneminde ise ihracat yüzde 4,3 artarak 178 milyar 18 milyon dolara, ithalat yüzde 5,6 yükselerek 238 milyar 159 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yüzde 9,7 artışla 60 milyar 140 milyon dolar olarak kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı aynı dönemde yüzde 74,7’ye geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 4,8 azaldı. Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayisi ürünleri ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 4,2 olarak kaydedilirken, ithalatta yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 11,4 oldu.

Özel Ticaret Sistemi verilerine göre ise ağustosta ihracat yüzde 1,4 azalarak 19 milyar 556 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 düşerek 24 milyar 608 milyon dolara geriledi. Bu çerçevede dış ticaret açığı yüzde 7,3 azalışla 5 milyar 52 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti