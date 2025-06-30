Dış ticaret verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat %2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı böylece 6.5 milyar dolar oldu.



OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3.4, İTHALAT YÜZDE 5.8 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat %5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MAYIS AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 5, İTHALAT YÜZDE 4.3 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Mayıs ayında %5,0 artarak 22 milyar 87 milyon dolardan, 23 milyar 197 milyon dolara yükseldi.



Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %4,3 artarak 24 milyar 51 milyon dolardan, 25 milyar 90 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %4,7 artarak 48 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,5 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA YÜZDE 2.7 ARTTI



Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 artarak 6 milyar 468 milyon dolardan, 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında %78,9 iken, 2025 Mayıs ayında %78,9 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE YÜZDE 12.7 ARTTI



Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %12,7 artarak 36 milyar 615 milyon dolardan, 41 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mayıs döneminde %74,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde %72,9'a geriledi.



MAYIS AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,4 oldu.



Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.



MAYIS AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 67.6 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Mayıs ayında ara mallarının payı %67,6, sermaye mallarının payı %14,6 ve tüketim mallarının payı %17,7 oldu.



İthalatta, 2025 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %70,0, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %16,0 oldu.



MAYIS AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA



Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 96 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 523 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 511 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 221 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 119 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,1'ini oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 9 milyar 188 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 899 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 6 milyar 641 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 591 milyon dolar ile İtalya ve 4 milyar 874 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,9'unu oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 315 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 261 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 687 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 670 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 517 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,8'ini oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 20 milyar 126 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 18 milyar 391 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 11 milyar 944 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 886 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 792 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,2'sini oluşturdu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 10.3 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %10,3 artarken, ithalat %5,0 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,3, ithalat %9,2 arttı.