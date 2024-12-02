Dış ticarette 7,3 milyar dolarlık açık oluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye'nin kasım ayı ihracatı geçen yıla göre yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyara geriledi. Geçen yıl kasım ayında bu rakam 23 milyar dolar idi.

Kasım ayında ithalat yüzde 2,4 artış ile 29,6 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı kasım ayında yüzde 22 yükselişle 7,3 milyar dolar oldu.



İhracattaki gerilemede enerji ve altın ihracatı, euro/dolar paritesi ve Faz 5 sürecine geçiş etkili oldu.

Bu yılın ilk 11 ay itibarıyla net ihracat 5,8 milyar dolar artarak 238 milyar dolar ulaştı.



Ocak-kasım döneminde ithalat yüzde yüzde 6,4 oranında azalışla 311,7 milyar dolara geriledi.



11 ayda dış ticaret açığı yüzde 27 oranında azalışla 73,2 milyar dolar geriledi.

Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kasım ayı ihracatındaki gerilemede enerji ve altın ihracatında düşüş etkili oldu. Altın ihracatındaki dalgalanmalarda aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Euro/dolar paritesindeki gerileme de ihracatta düşüşe yol açtı. Trump yönetiminin kazanması ile dolar lehine ciddi bir kuvvetlenme söz konusu oldu. Parite, 1,05'e kadar geriledi.

Yeni bilgisayarlı sistemin Faz 5 sürecine geçiş zorlukları oldu. Transit ticarette Faz 5'e geçişe bütün ülkeler uymak zorundaydı. Faz 5'e geçemeyen ülkeler Avrupa ile ihracat ve ithalat yapamayacaktık. 17 Kasım'da bu sisteme geçildi, köklü değişiklikler gerekiyordu. Bir iki gün yavaş tempoda yeni sisteme uyum sağlandı. Bunun da bize 500-600 milyon dolarlık kaybı oldu.