DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücrette ilk toplantı yarın yapılacak. Kritik toplantı öncesi DİSK, asgari ücrete dair taleplerini açıkladı.

DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücret maratonu yarın başlıyor.

İlk toplantı öncesi Devrimci Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücrete dair taleplerini açıkladı.

DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada, sendikanın beklentisine yer verildi.

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Araştırmada konuya ilişkin olarak "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan
olması varsayımından hareketle en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" denildi.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre kasım ayında sınırı 66 bin 976 olarak açıklandı.

Bu veri baz alındığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.

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Ayrıca DİSK'in araştırmasında "Enflasyon tek haneli oranlara düşünceye kadar asgari ücretin yılda birkaç kez belirlenmesi zorunludur." denildi.

Asgari ücretin en az kamu işçisi ücreti ve an az memur maaşı dikkate alınarak hesaplanması gerektiği de aktarıldı.

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