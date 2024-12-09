DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

Araştırmada konuya ilişkin olarak "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan

olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" denildi.



TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre kasım ayında sınırı 66 bin 976 olarak açıklandı.



Bu veri baz alındığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.



