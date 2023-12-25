DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli

DİSK tarafından 11 farklı kent meydanında düzenlenen işçi buluşmalarının sonuncusu İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi.



Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

''GELİRDE VE VERGİDE ADALET İSTİYORUZ''



Çerkezoğlu şöyle konuştu:

''Günlerdir gelirde adalet vergide adalet insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul’dan Ankara’ya yaptığımız yürüyüşle devam etti ve bu yürüyüşte İstanbul’da Kadıköy Meydanı'ndan yola çıkarken yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelirde adalet istiyoruz; vergide adalet istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz.''

''ENFLASYON TEK HANELİ RAKAMLARA DÜŞENE KADAR ASGARİ ÜCRET YILDA 4 KEZ GÜNCELLENMELİDİR''

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, "2013 yılında bir asgari ücretli bir yıllık geliri ile 31 Cumhuriyet altını alırken bugün bir asgari ücretli ancak 9 tane altın alabiliyor bir yıllık geliriyle. Yani bir asgari ücretli bu 10 yılda 22 Cumhuriyet altını kaybetti. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir.'' dedi.

VİDEO: ASGARİ ÜCRETTE GÖZLER 3. TOPLANTIDA

