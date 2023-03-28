Disney, 7 bin çalışanını işten çıkarıyor

Amazon’dan Google'a, Meta'dan Microsoft'a kadar onlarca dev şirketin işten çıkarma kervanına Disney’de katıldı. Amerikan eğlence sektöründe, dünyanın en büyük medya şirketlerinden biri olan Disney, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Kasım ayında yeniden Disney’e dönen CEO Bob Iger'ın ilk işi işgücü kesintisine gitmek oldu. Iger, üç turluk işgücü kesintisinin ilki olan bu haftadan itibaren personel çıkarmaya başlayacaklarını duyurdu.



Disney'in küresel iş gücünde yapılan kesintiler, medya endüstrisinin çalkantılı olduğu bir dönemde şirketin operasyonlarını düzene sokmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık bir maliyet düşürme girişiminin bir parçası.



DİSNEY MASRAFLARINI AZALTMAK AMACI İLE YAZ BAŞINA KADAR 7 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARMIŞ OLACAK



Bloomberg HT'nin haberine göre, işten çıkarmaların ilk turu bu hafta başlayacak ve yöneticiler, etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başlayacak.

Disney CEO'su Bob Iger, ikinci, daha büyük bir işten çıkarmanın nisan ayında ve üçüncü turun ise yaz başında yapılacağını açıkladı.



Iger "Disney'den ayrılan birçok meslektaş ve arkadaşın zor gerçeği, hafife aldığımız bir şey değil. Zor anlarda, Disney'in şimdi ve gelecekte dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ve konuklara olağanüstü eğlence sunmaya devam edebilmesi için gerekenleri her zaman yapmalıyız." açıklamasını yaptı.



Şirketin yaklaşık 220 bin çalışanı mevcut ve 166 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam ediliyor. İşten çıkarmalar, şirketin yönetim kurulunun Bob Chapek'i lider olarak görevden almasının ardından Kasım ayında Bob Iger'in Disney'e ikinci kez geri dönüşüyle başladı.