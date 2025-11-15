Disney ve YouTube TV anlaşmaya vardı: Haftalardır süren erişim kesintisi sona erdi

Google’ın YouTube’u ile Walt Disney, ücret anlaşmazlığı nedeniyle ABD’de milyonlarca aboneyi etkileyen yayın kesintisini sonlandırmak için anlaşmaya vardı. Taraflar, Disney’e ait tüm kanalların cuma gününden itibaren YouTube TV’de yeniden erişime açıldığını açıkladı. Böylece ABC, ESPN, FX ve National Geographic gibi popüler kanallar platforma geri döndü.

YouTube, anlaşma kapsamında ESPN’in tüm spor içeriklerinin 2026 yılı sonuna kadar temel paket abonelerine ek ücret olmadan sunulacağını bildirdi.

30 EKİM'DE YAYINLARIN KESİLMESİNE YOL AÇMIŞTI

Disney ve Google arasındaki kriz, dağıtımcıların yayın ve kablolu ağlar için ödediği abone başına ücretler konusundaki anlaşmazlık nedeniyle büyümüştü. Disney’e ait kanallar, 30 Ekim’de ABD’nin en büyük ücretli TV hizmetlerinden biri olan YouTube TV’den kaldırılmıştı.

Anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı. YouTube, detaylar hakkında yorum yapmazken, Disney de soruları yanıtsız bıraktı. CNBC’ye göre Disney, ESPN için abone başına aylık yaklaşık 10 dolar talep ediyordu.

YOUTUBE TV'NİN YÜKSELİŞİ PAZARLIK GÜCÜNÜ ARTIRDI

YouTube TV’nin hızla büyüyen bir platform olması, Google’a medya şirketleri karşısında önemli bir pazarlık avantajı sağlıyor. Geleneksel TV sağlayıcılarına kıyasla daha az kısa vadeli finansal baskıyla hareket eden Google, son yıllarda pek çok büyük medya şirketiyle taşıma anlaşmazlıkları yaşamıştı.

Disney CEO’su Bob Iger, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, şirketinin YouTube TV’ye “diğer büyük dağıtımcıların kabul ettiğine eşit veya daha iyi” bir teklif sunduğunu söylemişti. Disney kanallarının uzun süre platformdan uzak kalabileceği ihtimali ise, şirketin düşüşte olan TV işine dair yatırımcı endişelerini artırıyordu.

Disney, kablolu TV’deki zayıflığın yayın birimlerinde görülen güçlü büyümeyi gölgelediğini ve bu nedenle çeyreklik gelir beklentilerini karşılayamadığını açıklamıştı.

SPOR YAYINLARI KESİNTİDEN ETKİLENDİ

Anlaşmazlık sırasında milyonlarca izleyici önemli spor yayınlarına erişemedi. YouTube TV aboneleri, 3 Kasım’da Arizona Cardinals – Dallas Cowboys maçının yayınlandığı “Monday Night Football” karşılaşmasını izleyemedi.

Disney, kamuoyunun yoğun ilgisini gerekçe göstererek YouTube TV’den 4 Kasım’daki ABD Seçim Günü yayınları için ABC’yi geçici olarak geri getirmesini istedi ancak YouTube, bunun izleyicileri şaşırtacağını belirterek talebi reddetti.

YouTube, Disney’in kanal kesintisi tehdidini “fiyatları artırmaya yönelik bir pazarlık taktiği” olarak kullandığını savunmuş, Disney ise YouTube TV’yi “diğer dağıtımcıların kabul ettiği şartları reddederek "ücret talep etmekle” suçlamıştı.

Kesintiden etkilenen kanallar arasında FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Disney Channel ve ABC News Live da bulunuyordu.

YouTube TV, Disney ile yaşanan gerilimden önce Comcast’a bağlı NBCUniversal ile zorlu bir müzakere süreci yürütmüş ve anlaşmaya vararak “Sunday Night Football” ve “America’s Got Talent” gibi popüler NBC programlarının platformda kalmasını sağlamıştı. Yılın başında Fox ve Paramount ile yapılan benzer görüşmeler de anlaşmayla sonuçlanmıştı.