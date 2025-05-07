Disney’den 15 yıl sonra bir ilk: Abu Dabi’de yeni tema parkı

Walt Disney Şirketi, Abu Dabi’nin eğlence merkezi Yas Adası’nda yeni bir tema parkı ve tatil köyü kuracağını açıkladı.

Disneyland Abu Dabi adıyla anılması beklenen bu proje, şirketin yedinci küresel tatil destinasyonu olacak. Proje, Abu Dabi merkezli Miral tarafından inşa edilecek ve işletilecek. Disney ise yaratıcı tasarım ve operasyonel süreçleri yönetecek.

Disney Experiences Başkanı Josh D’Amaro, yeni tesisin “şirketin en teknolojik ve sürükleyici tema parkı” olacağını vurgulayarak, “Her yeni park bulunduğu bölgeye özgü olmalı. Abu Dabi’de de aynı yaklaşımı benimsiyoruz” dedi.

2030'LARIN BAŞINDA AÇILMASI BEKLENİYOR

Tesisin 2030’ların başında açılması planlanıyor. Temel yapılar arasında bir ana tema parkı ve birden fazla otel yer alacak. Park, deniz kıyısında yer alan ilk Disney tatil köyü olma özelliğini taşıyacak.

Yeni parkın konumu, dünya nüfusunun üçte birine dört saatlik bir uçuş mesafesinde bulunuyor. Disney yönetimi, bu stratejik avantaj sayesinde 500 milyon potansiyel ziyaretçiye ulaşabileceklerini belirtiyor.

KÜRESEL REKABET

Disney’in bu hamlesi, Universal’ın İngiltere’de yeni bir tema parkı kuracağını açıklamasının hemen ardından geldi. Ayrıca Universal’ın Orlando’da açacağı “Epic Universe” parkı, 26 yıl aradan sonra bölgedeki en büyük tema parkı yatırımı olacak.

Disney, bu rekabetin kendilerine zarar vermeyeceğini savunuyor. 2023’te Disney parkları dünya genelinde 140 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Şirketin yurtiçindeki park katılımı geçen yıl azalsa da, 2024’ün ilk çeyreğinde tekrar yükselişe geçtiği bildirildi. Özellikle uluslararası pazarlarda büyüme potansiyeli dikkat çekiyor.

GELECEĞİN PARKI: MASAL DEĞİL, TEKNOLOJİ

Yeni park, klasik Disney kaleleri yerine, spiral ve kristal görünümlü modern bir yapı ile dikkat çekecek. Disney, Unreal Engine gibi gelişmiş teknolojilerle park deneyimlerini oyun ve film dünyasıyla entegre etmeyi hedefliyor.

CEO Bob Iger, “Ekonomik belirsizliklere rağmen insanlar hâlâ Disney parklarını özel bir deneyim olarak görüyor. Bu parklar olağanüstü dirençli,” dedi.

GELİRİ YÜZDE 7 ARTTI

The Walt Disney Company 2025 mali yılının ikinci çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 23,62 milyar dolara ulaştığını ve beklentileri aştığını duyurdu. Beklenti 23,14 milyar dolar seviyesindeydi.

2024 mali yılının ikinci çeyreğinde hisse başına 0,01 dolar zarar eden şirketin vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2,4 milyar dolar artarak 3,1 milyar dolar olurken dağıtılabilir hisse başına kazanç (EPS) 1,81 dolara yükseldi.

Disney'in ağırlıklı olarak ESPN'den oluşan spor segmentinin geliri, artan reklam gelirleriyle %5 artarak 4,53 milyar dolara yükseldi.

DISNAYLAND NERELERDE VAR?

1) Disneyland Park – Anaheim, Kaliforniya / ABD.

2) Walt Disney World Resort – Orlando, Florida / ABD.

3) Tokyo Disneyland, Japonya.

4) Tokyo DisneySea, Japonya.

5) Hong Kong Disneyland, Çin.

6) Shanghai Disneyland, Çin.

7) Disneyland Paris, Fransa.

