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Disneyland çalışanları greve gidiyor

ABD'de Disneyland çalışanları greve gidecek. 19 Temmuz'da gerçekleşmesi beklenen greve 14 bin çalışan katılacak.

Disneyland çalışanları greve gidiyor

More Perfect Sendikası yaptığı açıklamada, 19 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Disneyland'i kapatabilecek bir grev yetki oylaması planladıktan sonra yaklaşık 14 bin Disney çalışanının greve gitmesinin beklendiğini duyurdu.

Sendika X’te yaptığı açıklamada, "Grev yetki oylaması, Disney'in müzakereler boyunca yüzlerce iş gücü ihlalinde bulunduğunu iddia eden ve sendikaların oyuncuların hak ettiği adil sözleşmeyi almasını engelleyen haksız iş gücü uygulamalarını takip ediyor." dedi.

İşçi sendikaları ile şirket devi arasındaki müzakereler nisan ayından bu yana devam ediyor. Ancak işçiler, eğlence parkı yönetiminin çeşitli kritik konularda uzlaşmaya yanaşmadığını belirtti.

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