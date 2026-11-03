Dizel devri bitti mi? İşte son rapor

Elektrikli, hibrit otomobillere olan talep artıyor. Son dönemde petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle motorin fiyatları da tarihi yüksek seviyelere çıktı.

ABD-İran savaşından dolayı Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve petrol tankerlerinin vurulması, Rusya-Ukrayna savaşında petrol rafinerilerinin hedef alınması dünya çapında motorin krizine neden oldu.

Türkiye 'de 100 lirayı aşan motorin nedeniyle ağır vasıta araçlar (kamyon, otobüs, TIR) 100 kilometrede 3 bin liralık, otomobiller ise 650 lira yakıt harcamaya başladı. Ağır vasıtalardaki kilometre başı bedel 30 lira olurken, otomobillerde 6,5 lira seviyesine yükseldi.

SATIŞ RAKAMLARINI ETKİLEDİ

Dizel araç satışları akaryakıt fiyatlarındaki artıştan ötürü hızlı düşüş gösterdi. Ocak-Ekim 2026'da dizel otomobil satışları toplam satışlar içinde sadece yüzde 5,1 oranında pay aldı ve 35 bin 268 adetle sınırlı kaldı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLARA TALEP ARTIYOR

Elektrikli ve hibrit araçların yakıt ekonomisi öne çıkıyor. Hibrit araç satışları 10 aylık süreçte yüzde 33,1 pay ile 229 bin 247 adet, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 19,6 pay ile 135 bin 979 adete yükseldi.

LPG 'NİN AVANTAJI KALMADI

LPG litre fiyatlarının 51 liraya çıkmasıyla birlikte tasarruf avantajı kalmadı. Benzinli otomobiller İstanbul gibi yoğun trafikli yerlerde 100 kilometrede 8 litre yakarken, LPG'li araçlar 10 litre yakıt tüketiyor. LPG'nin fiyatı 51 lirayken, benzinin fiyatı litre başına 80 lira seviyesinde. LPG'li araçlar sıralı sisteme sahipse (yeni nesil araçların hepsi sıralı sistem) motor suyu belli bir dereceye gelene kadar benzinle çalıştığından benzin tüketimi de gerçekleştiriyor. Bazı LPG sistemleri benzin ve LPG karma sistemini de kullanabiliyor ve bu da yakıt tüketimini artırıyor.

Benzinli araç 100 kilometrede 8 litre yakıyorsa 640 lira maliyet, LPG'li araç 10 litre yakıyorsa 510 lira LPG maliyeti ve yanında benzin kullanımı yapıyor.