DNA verileri satılıyor... İhalesi yapıldı

İflas eden genetik analiz şirketi 23andMe, şirketin eski icra kurulu başkanı Anne Wojcicki'nin liderliğindeki bir grubun 305 milyon dolarlık açılış teklifiyle DNA verileri için ikinci bir açık arttırma düzenleyecek.

Yeni teklif, geçtiğimiz ay ilk açık arttırmanın galibi ilan edilen ancak Wojcicki tarafından mahkemede itiraz edilen Regeneron Pharmaceuticals'ın son teklifinden yaklaşık 50 milyon dolar daha fazla.



Yeni açık arttırma Wojcicki, Regeneron ve 23andMe arasında bir uzlaşma niteliği taşıyor. 23andMe Çarşamba günü St Louis'deki federal mahkemeye gelerek yeni bir açık arttırma turunun en iyi şekilde nasıl yapılacağı konusunda mücadele etmeye hazırlanıyordu.



23andMe başlangıçta yeni açık artırma için ABD İflas Yargıcı Brian Walsh tarafından sorgulanan sınırlamalar önermişti. Çarşamba günkü duruşmanın başında Walsh, Regeneron ve 23andMe avukatlarından bu sınırları gerekçelendirmelerini istedi.



315 MİLYON DOLARLIK TEKLİF GELEBİLİR



Şirket avukatı Christopher Hopkins, Walsh'a yeni kurallara göre, Kaliforniya merkezli bir araştırma enstitüsüyle ortaklık kuran Wojcicki'nin 305 milyon dolarlık bir teklifte bulunacağını ve Regeneron'un buna en az 315 milyon dolar olması gereken bir teklifle karşılık verebileceğini söyledi. Bundan sonra, Wojcicki ve araştırma enstitüsü son bir teklifte bulunabilir ve bunu yaparlarsa, Regeneron açık artırmanın son teklifini yapma şansına sahip olur.



Bloomberg'ün haberine göre, 23andMe'nin geçen ay düzenlediği ve Regeneron'un 256 milyon dolarlık nihai teklifle kazandığını iddia ettiği açık artırmanın ardından, Çarşamba günü St. Louis'de yapılan federal mahkeme duruşmasında tüm taraflar hazır bulundu. Wojcicki açık artırmanın ardından itiraz ederek, Regeneron'un lehine olacak şekilde açık artırmanın adil olmayan bir şekilde kapatıldığını savundu.



Hopkins, geçen ayki açık artırmanın üç gün sürdüğünü ve her iki tarafın da 23andMe'yi haksız yere rakiplerini kayırmakla suçladığını söyledi.



Hopkins, daha sonra araştırma enstitüsü ve Wojcicki'nin Regeneron'unkinden "önemli ölçüde daha yüksek" bir teklif verdiğini söyledi. 23andMe daha sonra Regeneron'un kabul ettiği ancak Wojcicki'nin karşı çıktığı mevcut limitlerle yeni ve son bir ihale turu önerdi.



MÜŞTERİLER VE HÜKÜMET SATILMASINI İSTEMİYOR



Bir grup müşteri ve hükümet yetkilisi, 23andMe'nin müşterilerden tükürük örnekleri toplayarak yıllar içinde oluşturduğu genetik verileri korumasını talep etti. Her iki teklif sahibi de 23andMe'nin, müşterilerin talep etmeleri halinde kişisel bilgilerinin silinmesine olanak tanıyan gizlilik politikasına uyacaklarını taahhüt etti.



İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU



23andMe, 15 milyondan fazla müşteriye tıbbi ve soyla ilgili genetik testler sağlayarak sürdürülebilir kar elde edemediği için Mart ayında iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iki ana hizmetine yaklaşık 550 bin kişi abone olmuştu, ancak bu rakam şirketi ayakta tutmak için yeterli olmadı. 23andMe'den yapılan açıklamada, bu hizmetlerden biri olan Lemonaid Health'in satışın bir parçası olmadığı ve kapatılacağı belirtildi.



ŞİRKETİN BAŞINA GELMEYEN KALMADI



İflasından önceki aylarda 23andMe bir yandan alıcı bulmaya çalışırken bir yandan da bilgisayar korsanlarının müşteri bilgilerine erişimini sağlayan 2023 veri ihlaliyle ilgili bir toplu davayı sona erdirmek için mücadele etti. Şirket iflasın bir parçası olarak bu iddiaları çözmeye çalışacak.